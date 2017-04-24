القاهرة - أ ش أ

صرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بان العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية علاقات جيدة ولكن هناك حاجة إلى تعزيزها لتحقيق صالح البلدين، مؤكدا على أن مصر تمثل محور ارتكاز لنفاذ المنتجات الكورية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلا عن السوق المصري والذي يعد سوقا استهلاكيا كبيرا .

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية جادة في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل لتحسين مناخ الأعمال لاستعادة مكانة مصر كأحد أهم مقاصد الاستثمار في العالم, لافتا إلى أهمية استفادة الشركات الكورية من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر، وبصفة خاصة الموقع الجغرافي ومنظومة الاتفاقات التجارية التي تتيح الوصول إلى 1.6 مليار مستهلك

كما أشار قابيل إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيات الكورية المتقدمة في تطوير الصناعة المصرية، لافتا إلى أن مصر تمتلك منتجات عالية الجودة وقادرة علي النفاذ إلى الأسواق العالمية ومن بينها السوق الكوري الجنوبي .