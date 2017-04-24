القاهرة - أ ش أ

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات قبل ترويجها بالأسواق.

وكانت معلومات قد وردت الى ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، أكدتها التحريات السرية، مفادها أن المدعو رياض م.ا “50سنة” يدير مصنع غير مرخص بمنطقة البساتين, لتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات مجهولة المصدر، مستخدما علامات تجارية مقلدة منسوب صدورها لشركة “السويدي”.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه, وبحوزته داخل المصنع، 4500 متر سلك كهربائي، وطن و750 كيلو جراما من البلاستيك، و50 كيلو جراما من النحاس، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها، لتحقيق أرباح غير مشروعة … وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.