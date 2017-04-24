أخبارمصر - غباشى خيرالله

وافق الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية على إقامة مدرسة تجريبية (تعليم أساسى) على مساحة 4200م2 والواقعة بزمام ناحية ساقية المنقدى مركز أشمون ” تبرع ” بهدف تطوير الخدمات المقدمة لأهالى القرية.

جاء ذلك بناء على مخاطبة محافظ المنوفية لوزير الزراعة وإستصلاح الأراضى لإستثناء هذه المساحة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983وذلك لكونها من المشروعات ذات النفع العام وينطبق بشأنها الشروط الواردة للقرار رقم 615 لسنة 2016.

يأتى هذا فى إطار ما يبذله محافظ المنوفية من جهود لرفع كفاءة العملية التعليمية عن طريق إنشاء المزيد من المدارس مما يساهم فى رفع المستوى التعليمى للطلاب والحد من الكثافة الطلابية ، موجها بوضع جدول زمنى لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.