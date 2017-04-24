القاهرة- أ ش أ

وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بعقد اجتماع اليوم الأثنين بين وزارة المالية وكل من وزارة قطاع الأعمال العام واتحاد نقابات عمال مصر ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب للانتهاء من الموضوعات الخاصة بالعلاوة الاجتماعية التي ستطبق بنسبة 10 % بأثر رجعي بدءا من يوليو 2016 وتضم للراتب الأساسي .

وأوضح محمد سعفان وزير القوية العاملة -خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم – ان شريف إسماعيل أكد ضرورة الاهتمام بتطوير الشركات المملوكة للدولة كشركة الحديد والصلب، كما أن الدولة ملتزمة بتطوير وتحديث الشركات والمصانع العامة، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقد بمجلس الوزراء ناقش كافة المشكلات التي تواجه العمال وبحث تطوير الشركات المملوكة للدولة .

من جانبه، قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, إن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أهمية التواصل بشكل دوري مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتطوير وتحديث الشركات.