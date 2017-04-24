مدريد - رويترز

تقدم الإسباني رفائيل نادال إلى المركز الخامس عالميا في تصنيف لاعبي التنس المحترفين بعد إعلان القائمة الجديدة اليوم الاثنين.

وحسم نادال لقب بطولة مونت كارلو للمرة العاشرة يوم الأحد ليتقدم خطوتين ويصبح في المركز الخامس بالتصنيف العالمي بينما لم يحدث أي تغيير في أول أربعة مراكز.

واحتفظ البريطاني آندي موراي بالمركز الأول ويليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش والثنائي السويسري ستانيسلاس فافرينكا وروجر فيدرر.

وبقي الكندي ميلوش راونيتش سادسا بينما تراجع الياباني كي نيشيكوري خطوتين ليصبح بالمركز السابع واستمر الكرواتي مارين شيليتش بالمركز الثامن والنمساوي دومينيك تيم تاسعا.

وتقدم البلجيكي ديفيد جوفين ثلاثة مراكز ليكمل قائمة أول عشرة مصنفين على حساب الفرنسي جو ويلفريد تسونجا.

واستعادت لاعبة التنس الأمريكية، سيرينا ويليامز، صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات، من الألمانية أنجليكه كيربر.

وجاء هذا بفضل احتفاظ سيرينا برصيدها عند سبعة آلاف و10 نقاط، بينما تراجع رصيد كيربر من 7.335 نقطة إلى 6.925 نقطة.

وحافظت الإسبانية جاربيني موجوروزا على المركز السادس، فيما لم يشهد التصنيف أي تغييرات أخرى بين اللاعبات العشر الأوليات .