القاهرة -أ ش أ

شهدت إيرادات موانيء بورسعيد “شرق بورسعيد غرب بورسعيد والعريش” والتابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموا كبيرا في العام المالي 2015-2016 بنسبة 42 % مقارنة بالعام المالي الأسبق.

وذكر تقرير صدر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الاثنين أن إجمالي إيرادات الموانيء للعام المالي السابق بلغ 711.395 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 502.126 مليون للعام المالي الأسبق، وكان لميناء شرق بورسعيد النصيب الأكبر من إجمالي تلك الإيرادات ب(71%).

وبلغ صافي الربح العام لعام 2016 نحو 323.55 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 263 %، كما حقق هامش الربح العام زيادة قدرها 45% مقارنة بـ18% عن العام المالي السابق.

وجاء في التقرير أن الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاستثمارية بلغ 81 مليون جنيه، وتتمثل هذه المشروعات في استكمال ميناء شرق بورسعيد بمبلغ 66.6 مليون جنيه، واستكمال إنشاء محطة المحولات الكهربائية، وإنشاء خط مزدوج لربط محطة المحولات مع الشبكة القومية للكهرباء علاوة على إنشاء سور لساحة الشاحنات الأولى، وإحلال وتجديد السور الجمركي ورفع كفاءة البنية التحتية لميناء غرب بورسعيد.