الكويت - أ ش أ

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم الاثنين – بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الحالية للكويت .

وقد اكد امير الكويت خلال اللقاء على اهمية اتباع نهج التحاور والتفاهم بين كافة الاديان والثقافات لتعزيز مبادئ التسامح والتعايش بين شعوب العالم تحقيقا لنشر ثقافة المحبة والاخاء.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد اقام مأدبة غداء امس الاحد على شرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد الرسمي المرافق له .. وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.