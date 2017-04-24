القاهرة-أ ش أ

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط أمين مخزن غير مرخص، وبحوزته كمية كبيرة من المستلزمات الطبية المجهولة المصدر قبل ترويجها

بالعاصمة.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، أكدتها التحريات السرية، مفادها أن المدعو محمد.ع.م (35 سنة) أمين مخزن غير مرخص للأدوية والمحاليل الطبية بدائرة قسم شرطة الأميرية، ومقيم ببيجام بشبرا الخيمة، يمارس مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وأنه يحوز مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها من وزارة الصحة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهداف المخزن المشار إليه; حيث أمكن ضبطه، وبتفتيش المخزن عثر بداخله علي 204 آلاف أنبوب عينات دم، و1000 علبة كيماويات للتحاليل، و3 آلاف و840 لتر محلول، و13 ألف عبوة فارغة لجمع البول، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وتم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.