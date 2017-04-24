المنيا - وفاء صلاح

أعلن اللواء عصام البديوي محافظ المنيا بدء الإجراءات التنفيذية لإقامة أول مدينة نسيجية بصعيد مصر علي مساحة 306 فدان بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل والذي بهدف الي دعم الاستثمار في المحافظة وتوفير فرص عمل والقضاء علي البطالة .

وكانت المحافظة قد استقبلت امس لجنة هندسية من الهيئة العامة للاستثمار لاستلام الموقع المخصص والقيام بأعمال الرفع المساحي للمنطقة ، تمهيدا لأعداد مذكرة بإصدار قرار جمهوري بالتخصيص ، والبدء في أعمال التصميمات والرسومات الهندسية للتنفيذ .