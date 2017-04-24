القاهرة - أ ش أ

قام الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام (رئيس عام امتحان الثانوية العامة) بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة ميدانية لمقر المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية اليوم.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم اليوم أن حجازي تفقد خلال الزيارة سير أعمال الامتحانات بلجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة بقطاع الإسماعيلية، والذي يضم محافظات: (الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – بعض إدارات محافظة الشرقية)، ومتابعة تفعيل الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين مقر اللجنة من الخارج، وكذا تأمين أعمال الحجرات الداخلية، كما تفقد المقار التي تم تخصيصها كمقار للجان تقدير الدرجات.

ويأتى ذلك استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2016، والذي سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2017/6/4.

وتابع رئيس عام الامتحان إجراءات تسجيل الطلاب حيث تبين أن جملة أعداد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام بقطاع الإسماعيلية: (37963) طالبا/ طالبة.

وحرص حجازي خلال الزيارة على متابعة سير العمل داخل حجرات لجنة النظام والمراقبة، والتقى بالأعضاء وأشاد بالجهود المبذولة، وطالبهم ببذل المزيد والعمل كفريق واحد من أجل إنجاح العملية الامتحانية والخروج بها بشكل آمن ومنضبط هذا العام.

وأكد ضرورة توخي الدقة اللازمة في جميع أعمال الامتحانات والتنسيق والتواصل بشكل مباشر مع رؤساء لجان سير الامتحان، لتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ خلال فترة انعقاد الامتحان.

كما وجه بتفعيل دور لجنة إدارة الأزمات التي تم تشكيلها بلجان النظام والمراقبة في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء; بهدف ضمان تحقيق جودة الأداء المطلوبة بالعملية الامتحانية انطلاقا من كون امتحانات الثانوية العامة أحد جوانب الأمن الوطني ويصب نجاحها في صالح الاستقرار القومي لمصر.

وشدد حجازي على ضرورة مراجعة استمارات التقدم الخاصة بالطلاب الوافدين المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام والتأكد من سلامة وصحة إجراءات تقدمهم لأداء الامتحان، وكذا متابعة الوضع النهائي لتسكين الطلاب على نظام المنازل، وتوزيعهم على لجان سير الامتحان، وطباعة ومراجعة كشوف المناداة، وإعداد بطاقات أرقام الجلوس التي من المقرر تسليمها للمدارس يوم الأربعاء الموافق 2017/5/11.