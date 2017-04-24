وكان الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام قد أكد على أن العام الحالى 2017 سيكون عام تطوير قطاعى الحديد والصلب والغزل والنسيج، لافتًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من الهيكلة المالية لشركة الحديد والصلب المصرية، وذلك بزيادة رأس مال الشركة فى 11 أبريل 2017 بنسبة 100% من الأسهم مع احتفاظ الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنفس نسب مساهمتها بالشركة.