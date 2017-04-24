اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع يوسف بن إبراهيم البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية مشروع تنمية سيناء الممول بقيمة ١.٥ مليار دولار.

وناقشت الوزيرة خلال اجتماع على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد الدولي كافة التطورات علي صعيد المشروعات التنموية الممولة من الصندوق في إطار برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء والتي تم توقيع اتفاقياتها خلال زيارة ملك السعودية إلى مصر العام الماضى، وشملت 10 مشروعات رئيسية في مجالات التعليم والزراعة والبنية التحتية والإسكان والمياه وغيرها من المجالات التنموية الهامة.

واستعرض الجانبان، المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق خاصة مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة ومشروع تطوير مستشفيات قصر العيني والذي يساهم الصندوق السعودي في تمويلهما بحوالي 220 مليون دولار، بالإضافة لمشروع إنشاء وحدات صحية جديدة الذي يساهم الصندوق السعودي في تمويله بنحو 23 مليون دولار، ومشروع محطات طلمبات الري والصرف والذي يساهم في تمويله الصندوق السعودي بنحو 80 مليون دولار.