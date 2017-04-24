القاهرة - أ ش أ

تنظم هيئة المعارض المصرية بالتعاون مع نظيرتها الكينية وجهاز التمثيل التجاري معرض التصدير المصري”ايجيبت اكسبرت اكسبو” خلال الفترة من ( 15 / 18) مايو المقبل بمركز كينياتا الدولي للمعارض الدولي والمؤتمرات بمدينة نيروبي.

وأشار يحي الواثق بالله مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري إلى أن المعرض سيقام على مساحة 805 م2 ويشارك به 47 شركة مصرية من 6 قطاعات مختلفة شملت 24 شركة من قطاع الصناعات الهندسية و12 شركة من المفروشات المنزلية وشركتين من قطاع الأثاث و4 شركات من مواد البناء وشركتين من الصناعات الكيماوية و3 شركات من الصناعات الطبية.

وأوضح أن صادرات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة للسوق الكيني بلغت خلال العام الماضي 97.45 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الصناعات الغذائية نحو 51.1 مليون دولار، و صادرات المجلس التصديري لمواد البناء 25.2 مليون دولار.

وبلغت صادرات السلع الهندسية والالكترونية للسوق الكيني خلال 2016 نحو 19.5 مليون دولار، كما سجلت صادرات الصناعات الطبية 8.5 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مصر للسوق الكينى من الغزل والمنسوجات خلال العام الماضي نحو 3.2 مليون دولار، والحاصلات الزراعية نحو 4 ملايين دولار وسجلت صادرات المفروشات لكينيا نحو 1.7 مليون دولار .