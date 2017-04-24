القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا, كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على سيناء وشمال الصعيد, كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية, وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: القاهرة 16 – 26 ، الإسكندرية 15 – 23 ، مطروح 15- 21 ، بورسعيد 16 – 22 ، دمياط 16 – 22 ، بلطيم 16 – 22 ، الإسماعيلية 16 – 26 ، السويس 15 – 27 ، العريش 16 – 24 ، الغردقة 17 – 30 ، شرم الشيخ 19 – 32 ، الأقصر 17 – 32 ، أسوان 18 – 33 .