القثاهرة - أخبار مصر

صعدت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الاثنين بدعم من مشتريات الاجانب والعرب.

صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” نحو 0.19 % ليبلغ مستوى 12568.56 نقطة.

وخسر مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.13 % مسجلا 2005.3 نقطة.

كما تراجع مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 0.2 % مسجلا 11727.03 نقطة.

وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.02 % عند 588.05 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.04 % ليبلغ مستوى 1350.15 نقطة.

كانت مؤشرات البورصة المصرية هبطت على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات الأحد – بداية تعاملات الأسبوع – وسط عمليات بيع مكثفة من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية قابلها شراء انتقائي من المستثمرين الأجانب.