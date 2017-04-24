اخبار مصر - نجلاء عزت

ظهرت كثافات مرورية بمحور الثورة فى مصر الجديدة بسبب كسر ماسورة مياه ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق المتجه من الثورة حتى التجمع و طريق السويس الصحراوى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير الحركة أمام السيارات.

ومن جانبة اكد المقدم عماد حماد مشرف غرفة مرور القاهرة انه تم احطار هيئة الصرف الصحى والمحافظة، وتم إرسال سيارات لشفط المياه، والدفع بعمال المحافظة للقيام بعمليات الإصلاح، فيما عززت إدارة المرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور من انتشار الخدمات المرورية لحين انتهاء من عمليات الإصلاح.

وتنصح إدارة المرور قائدي السيارات بالحرص أثناء القيادة لحين إصلاح كسر الماسورة، بعد ارتفاع منسوب المياه.