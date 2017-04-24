القاهرة - اخبار مصر

يواصل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية زيارته لدولة الكويت بدعوة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

وتعد الزيارة الي بدأت امس الاحد هي الأولى للبابا لدولة الكويت منذ تنصيبه فى نوفمبر 2012 وتستمر 5 أيام.

واستقبل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والرئيس الفلسطيني محمود عباس، البابا تواضروس الثاني في قصر البيان بالكويت.

وألقى البابا تواضروس عظة بكاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بمنطقة الحولى بمدينة الكويت، حيث كان فى استقباله حشد شعبى كبير من أبنائه من المصريين العاملين بالكويت.