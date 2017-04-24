أخبار مصر- نهى حمودة

ثمن السفير سيد ابو زيد سفير مصر الاسبق بالسعودية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود واكد انها زيارة مهمة وحققت اهدافها سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي ولفت الى ان المقابلات الاخيرة وخاصة لقاء الرياض سيدفع الى تنفيذ الاتفاقات والتي ستقفز بحجم التعامل قفزات كبيرة الى الامام

واضاف في حوار لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم الاثنين ان العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية في منتهى القوة والسعودية اكبر شريك تجاري في المنطقة العربية وشهدت الفترة الاخيرة تصريحات حول مزيد من الاستثمار من الجانبين

وحول الاوضاع السياسية وما اثير من وجود خلاف بين مصر والسعودية اكد ان طوال ال50 عاما في العمل الدبلوماسي لم ار دولتين تتطابق رؤية او وجهة نظرهم ومن الطبيعي ان يحدث تباين وليس اختلاف

وعن القضية السورية قال ” اغلب بنود المواقف من المشكلة السورية متفقون عليها وهي امان الشعب السوري ووحدة الاراضي السورية وان المشكلة لابد ان تحل سلميا والخلاف حول بداية الحل وعن وجود الرئيس الاسد ”

واستطرد قائلا” ارى ان هناك دفء بعث في اوصال العلاقات ولابد من النظر في بحث الموضوعات التي تنمي الموضوعات الثنائية وتنمي العمل الجماعي”

وحول سد النهضة قال ” لا اتصور ان السعودية تتأخر على الاطلاق في ان تتكلم في هذا الملف في ضوء العلاقات الطيبة التي تربطها باثيوبيا واعتقد ان هذا الملف محسوم في ان المياه مسالة حياة او موت بالنسبة لنا واثيوبيا وعدت واعلنت بانها لن تقوم باي شئ يضر بمصر في هذا المجال ”

https://