أخبار مصر- سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم الاثنين عن وفاة مواطنين وإصابة 18 أخرين في حادث انقلاب سيارة عمال بطريق القاهرة الاسكندرية بالكيلو 22 اتجاه القاهرة ، بمحافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف إنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب10 سيارة اسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال 7 دقائق فقط ، فور ابلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم نقل المصابين وحالتى الوفاة الى مستشفى وادى النطرون المركزى ، لافتا الى أن الإصابات تراوحت مابين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس ، والجسد ، مؤكدا على توافر الأدوية وأكياس الدم بالمستشفى ، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة .