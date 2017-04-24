روما - رويترز

سجل المدافع ليوناردو بونوتشي هدفا رائعا في فوز كبير ليوفنتوس 4-صفر على جنوة امس الأحد لينتصر للمرة 33 على التوالي على ملعبه في الدوري الايطالي لكرة القدم ويقترب خطوة أخرى من اللقب السادس على التوالي.

وهز باولو ديبالا وماريو مانزوكيتش الشباك أيضا ليوفنتوس الذي يسعى للفوز بثلاثية “الدوري والكأس ودوري الأبطال” بعدما افتتح ايزيكيل مونيوز مدافع جنوة التسجيل بهدف عن طريق الخطأ في شباك فريقه.‭

ويملك يوفنتوس 83 نقطة من 33 مباراة متقدما بفارق 11 نقطة على روما الذي يحل ضيفا على بيسكارا متذيل الترتيب اليوم الاثنين.

وتعرض جنوة المتعثر لمتاعب مبكرة على ملعب يوفنتوس عندما اصطدمت تمريرة جونزالو هيجوين بساق مونيوز وسكنت الشباك في الدقيقة 17.

وبعد دقيقة واحدة تبادل ديبالا الكرة مع سامي خضيرة قبل أن يسدد في شباك الحارس يوجينيو لامانا بينما أضاف مانزوكيتش الهدف الثالث قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

لكن كان هناك المزيد في جعبة يوفنتوس ووصلت الكرة إلى بونوتشي في دائرة المنتصف وانطلق في وسط ملعب جنوة ليسجل هدفا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64.

‬‭‭‭‬‬‬‬‬‬وانتزع البديل أركاديوش ميليك تعادلا مثيرا لنابولي صاحب المركز الثالث 2-2 في شوط ثان متقلب أمام مضيفه ساسولو شهد تقدم الضيوف 1-صفر قبل اهداء منافسه هدف التعادل ثم التسديد مرتين.

وسجل كيتا بالدي دياو ثلاثة أهداف في ست دقائق وهز لاتسيو الشباك خمس مرات في أول نصف ساعة خلال فوزه الساحق 6-2 على باليرمو البائس كما تعرض ميلانو لهزيمة صادمة 2-1 بملعبه أمام إمبولي المتعثر.

وأحرز باتريك شيك هدفا رائعا لسامبدوريا عندما رفع الكرة من على الأرض ليمر من اثنين من المدافعين ويسدد داخل الشباك لكن فريقه خسر في النهاية أمام كروتوني 2-1.

ويأتي نابولي بالمركز الثالث المؤهل للدور التمهيدي في دوري أبطال أوروبا برصيد 71 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن روما.

ويحتل لاتسيو المركز الرابع بينما بقي ميلانو سادسا ولديه 58 نقطة في اخر المراكز المؤهلة للدوري الاوروبي متقدما بنقطتين على غريمه اللدود انترناسيونالي.

ووضع دريس ميرتنز نابولي في المقدمة بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من خوسيه كايخون في الدقيقة 52.

لكن خطأ من القائد ماريك هامشيك منح ساسولو التعادل بعد سبع دقائق أخرى عندما اعترض دومينيكو بيراردي تمريرة الدولي السلوفاكي برأسه للخلف ليسدد في شباك الحارس بيبي رينا.

وردت العارضة تسديدة ميرتنز كما سدد لورينتسو إنسيني في إطار المرمى قبل أن يسجل ساسولو هدفا ثانيا في الدقيقة 80 عن طريق لوكا ماتسيتيلي.

وأدرك ميليك التعادل بعد ثلاث دقائق من مشاركته عندما سدد الكرة في الشباك من مدى قريب بينما اعتقد دفاع ساسولو أنه كان متسللا.