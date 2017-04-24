اخبار مصر- نهى حمودة

أكد توني كازيماس المستشار الاعلامي لمطران دير سانت كاترين ان سانت كاترين رقم واحد في العالم للمسيحيين كما انه المكان الوحيد في العالم الذي يشمل ال3 اديان حيث يوجد جامع وكنيسة ومعبد كما يوجد هناك شجرة العليق وتسمةى الشجرة المقدسة التي طلع منهاصوت الله عندما طلب الله من سيدنا موسى ان يخلع نعليه وظهر النيران فيها ولم تحترق وهي موجودة حتى الان من سنة ثلاث الاف قبل الميلاد

وقال في حوار لبرنامج صباح الخير يامصر ان دير سانت كاترين كان يزوره من 12 الف الى 13 الف زائر يوميا ولكن الان قل عدد الزوار جدا ووصل الى 50 وزائر يوميا او 100 زائر على اقصى تقدير

ولفت الى ان هناك مطار بالقرب من المكان الا انه لايعمل واعرب عن امله في ان يتم توسعة المطار وثمن دور المحافظ في الاهتمام بالطرق وتقديم الخدمات كما اشاد بدور البدو في الاهتمام بالدير وتقديم الخدمات للسياح كما ثمن دور الخدمات الامنية والتي لها دور كبير جدا في الشعور بالامن والامان