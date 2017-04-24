القاهرة - أ ش أ

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الإثنين، إلى العاصمة اليونانية أثينا، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الحضارات القديمة، بدعوة مشتركة من وزيري خارجية اليونان والصين.

ويشهد المنتدي مشاركة وزراء خارجية 10 دول تمثل أقدم الحضارات التي عرفها التاريخ، وهي الصين ومصر واليونان والهند والعراق وإيران وإيطاليا والمكسيك وبيرو وبوليفيا، بهدف استحضار القواسم المشتركة للحضارات القديمة كالتعددية والتسامح والعيش المشترك، لمواجهة تحديات العالم المعاصر.

وتمثل الدول المشاركة فى المنتدى نحو٤٠٪‏ من سكان العالم، وتمثل قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا، ما يجعل من مبادرة تدشين منتدى الحضارات القديمة فكرة هامة ولها مغزاها وتأثيرها المتوقع على مسرح السياسة الدولية.

ويناقش المنتدى موضوعات عديدة لها أهميتها في الوقت الحالي، مثل دور الثقافة كإحدى أدوات السياسة الخارحية، ودعم ثقافة السلام والتعايش المشترك وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وحماية التراث الثقافى من التدمير والاتجار غير المشروع فيه، والتعاون الفني والعلمي في مجال ترميم الآثار والحفاظ عليها، وتبادل الخبرات الأكاديمية في مجال علم الحضارات القديمة والمقارنة، بالإضافة إلى كيفية التنسيق وتبني المبادرات المشتركة في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

ويعقد وزير الخارجية خلال وجوده في العاصمة اليونانية أثينا لقاءات ثنائية هامة مع كبار المسؤولين اليونانيين، في مقدمتهم الرئيس اليوناني، ورئيس الوزراء، ووزيري الدفاع والخارجية، للتباحث حول العلاقات الثنائية بين مصر واليونان وسبل تدعيمها في شتى المجالات.