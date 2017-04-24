اخبار مصر- نهى حمودة

هنأ الدكتور علي الكنيسي الكاتب والمفكر الاسلامي الامة الاسلامية والانسانية جمعاء بذكرى الاسراء والمعراج واكد ان هذه معجزة بكل المعاني وشدد على ان هذه الحادثة لابد ان تكون عودة لروح الامة الاسلامية و بناء ارادة جمعية نستطيع بها ان نحدد الطريق ونحدد الهدف

ولفت في لقاء مع الاعلامي عبدالله يسري في برنامج صباح الخير يامصر اليوم الاثنين الى ان الرسول عندما اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صلى بالانبياء جميعا والرسل وهو مايعني ان ماجاء به الرسول من لدن ادم لاخر الرسل متمم لهذه الرسالة و استكمال لهذه العقيدة

وقال ان مافعله الرسول رسالة للعودة للفطرة لافتا ان من ضمن الاحداث ان سيدنا جبريل اعطى الرسول انائين احدهما فيه لبن والاخر فيه خمر وبلا تردد امتدت يد الرسول الى اللبن الحليب فقال جبريل ” هديت الى الفطرة ”

واستطرد قائلا ان الامة حمّلت حملا كبيرا في ان تجسد هذه الفطرة في سلوكها وهذه الفطرة كلها اخلاق وكلها نقاء وهذه الفطرة حبست في هذا البدن فاذا نجح الانسان في رحلة جهاده العليا ان يفك اسر هذه الفطرة سوف تصعد وتترقى لكي تنقي هذاالانسان وهذا البدن

وقال ” ارى ان الجهاد في الاسلام ماهو الا جهاد النفس لتترقى وترتفع عن هذا الجسد الذي بمثابة سجن له فاذا نجح الانسان اخذ في الترقي ووصل الى مرحلة العارفين ليضيئ الله قلبه ويجعله يستقبل نور الله”

من جهته اكد د. اشرف فهمي من علماء وزارة الاوقاف ان حادث الاسراء والمعراج دليل على الفرج بعد الشدة بعد معايشة الرسول عام من الحزن والاسى والتكذيب من قومه وموت زوجته خديجة ومات عمه لتدخل العناية الالهية لتفرح قلب محمد لتكون حادث الاسراء والمعراج بمثابة نفحة ومنحة فكانت رؤية بصرية عينية يقظة لامنامية كما يتوهم الواهمون وكانت بالجسد والروح ويؤيد هذا ماقاله الله ” مازاغ البصر وماطغى “