القاهرة - اخبار مصر

اهم الاخبار:

– وزير الاتصالات يؤكد ان مصر تخطو نحو بناء المجتمع الرقمي

– السفير هريدي يؤكد ان العلاقات المصرية السعودية ستختلف عن العهود السابقة

– نقيب الصيادلة: نسبة الأدوية المغشوشة في مصر لا تتجاوز الـ5%

– وزير النقل: تحقيق فوري في واقعة سقوط 3 عربات بـ”مترو طره”

– خروج جميع المصابين في حريق مصنع منشية البكري من المستشفى بالغربية

– “الخارجية الأمريكية” تؤكد اعتقال مواطن أمريكي في كوريا الشمالية

– كاتب بريطاني: نتيجة انتخابات فرنسا صدمة عميقة لنظام ديجول

– ارتفاع سعر اليورو بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية

– ميسي يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد 3 – 2 في “كلاسيكو الأرض”