نشرة الصباح من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
اهم الاخبار:
– وزير الاتصالات يؤكد ان مصر تخطو نحو بناء المجتمع الرقمي
– السفير هريدي يؤكد ان العلاقات المصرية السعودية ستختلف عن العهود السابقة
– نقيب الصيادلة: نسبة الأدوية المغشوشة في مصر لا تتجاوز الـ5%
– وزير النقل: تحقيق فوري في واقعة سقوط 3 عربات بـ”مترو طره”
– خروج جميع المصابين في حريق مصنع منشية البكري من المستشفى بالغربية
– “الخارجية الأمريكية” تؤكد اعتقال مواطن أمريكي في كوريا الشمالية
– كاتب بريطاني: نتيجة انتخابات فرنسا صدمة عميقة لنظام ديجول
– ارتفاع سعر اليورو بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية
– ميسي يقود برشلونة للفوز على ريال مدريد 3 – 2 في “كلاسيكو الأرض”
أضف تعليقاً