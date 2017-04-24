أخبار مصر - الاثنين 24 ابريل 2017

– السيسى: حريصون على تدعيم وتعزيز العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات

– تواضروس يدشن كاتدرائية جديدة في الكويت

– 50 مليون جنيه من “الاسكان” لإنشاء متحف “بالغابة المتحجرة”

الاهرام

– قمة السيسى وسلمان تؤكد عمق علاقات مصر والسعودية

– السيسى: حريصون على تدعيم وتعزيز العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات

– القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء

– المفتى فى ذكرى تحرير سيناء:الشعب المصرى وجيشه الباسل ضربا أروع أمثلة الفداء فى تحرير الأرض

– القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

– وزير خارجية ألمانيا يزور المنطقة

– مسئولو الأحزاب: لا يمكن لأحد إفساد ما بين مصر والمملكة

– حزب الوفد يستمع لـ «أمهات معيلات » لأخذ رأيهن فى مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية

– وزير التنمية المحلية يبحث مشكلة المقاهى والمطاعم غير المرخصة

– 19.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة تدعيم شبكات التوزيع

– زيادة ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى إلى 35.8 مليار جنيه

الاخبار

– «تضامن البرلمان» توافق مبدئيا علي قانون رعاية أسر الشهداء

– فوز 12 ألف مواطن في قرعة حجاج الجمعيات

– وزير العدل يفتتح مجمع محاكم بنها الجديد

– تواضروس يدشن كاتدرائية جديدة في الكويت

– طقس معتدل واستمرار اضطراب «المتوسط» و»الأحمر«

– «المركزي»: توفير ٢٨ مليار دولار لتمويل التجارة الخارجية بعد تحرير سعر الصرف

الجمهورية

– وزير التجارة والصناعة: علاقتنا بالسعودية نموذج للتعاون العربي المشترك

– السيسي يشهد احتفالات عيد العمال “الأحد”

– محطات كبري للتحلية.. وإشادة عالمية بمعدلات التنفيذ

– “العلاج عن بعد” لأبناء الفيوم والجيزة والبحر الأحمر

– أبو زيد يشهد عزاء معمرة تبرعت بمعاشها لصندوق “تحيا مصر”

– 50 مليون جنيه من “الاسكان” لإنشاء متحف “بالغابة المتحجرة”