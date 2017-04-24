صحافة مصرية: قمة السيسى وسلمان تؤكد عمق علاقات مصر والسعودية
أخبار مصر - الاثنين 24 ابريل 2017
– السيسى: حريصون على تدعيم وتعزيز العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات
– تواضروس يدشن كاتدرائية جديدة في الكويت
– 50 مليون جنيه من “الاسكان” لإنشاء متحف “بالغابة المتحجرة”
الاهرام
– قمة السيسى وسلمان تؤكد عمق علاقات مصر والسعودية
– السيسى: حريصون على تدعيم وتعزيز العمل العربى المشترك فى مواجهة التحديات
– القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء
– المفتى فى ذكرى تحرير سيناء:الشعب المصرى وجيشه الباسل ضربا أروع أمثلة الفداء فى تحرير الأرض
– القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج
– وزير خارجية ألمانيا يزور المنطقة
– مسئولو الأحزاب: لا يمكن لأحد إفساد ما بين مصر والمملكة
– حزب الوفد يستمع لـ «أمهات معيلات » لأخذ رأيهن فى مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية
– وزير التنمية المحلية يبحث مشكلة المقاهى والمطاعم غير المرخصة
– 19.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة تدعيم شبكات التوزيع
– زيادة ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى إلى 35.8 مليار جنيه
الاخبار
– «تضامن البرلمان» توافق مبدئيا علي قانون رعاية أسر الشهداء
– فوز 12 ألف مواطن في قرعة حجاج الجمعيات
– وزير العدل يفتتح مجمع محاكم بنها الجديد
– تواضروس يدشن كاتدرائية جديدة في الكويت
– طقس معتدل واستمرار اضطراب «المتوسط» و»الأحمر«
– «المركزي»: توفير ٢٨ مليار دولار لتمويل التجارة الخارجية بعد تحرير سعر الصرف
الجمهورية
– وزير التجارة والصناعة: علاقتنا بالسعودية نموذج للتعاون العربي المشترك
– السيسي يشهد احتفالات عيد العمال “الأحد”
– محطات كبري للتحلية.. وإشادة عالمية بمعدلات التنفيذ
– “العلاج عن بعد” لأبناء الفيوم والجيزة والبحر الأحمر
– أبو زيد يشهد عزاء معمرة تبرعت بمعاشها لصندوق “تحيا مصر”
– 50 مليون جنيه من “الاسكان” لإنشاء متحف “بالغابة المتحجرة”
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