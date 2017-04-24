أخبار مصر - الاثنين 24 ابريل 2017

– تدريبات عسكرية مصرية أميركية مشتركة في البحر الأحمر

– نائب ألماني: إسرائيل استفادت من التوترات في المنطقة وخلافاتنا معها جسيمة

– إطلاق«خليجيون في حب مصر» بحضور حكومي في القاهرة

الاتحاد

– كوريا الشمالية: مستعدون لإغراق حاملة الطائرات كارل فينسون

– إصابة 4 إسرائيليين بعملية طعن في تل أبيب

– شاب سعودي يحكي قصة إطاحته بوزير الخدمة المدنية

– تدريبات عسكرية مصرية أميركية مشتركة في البحر الأحمر

– أبو الغيط يدعو لآلية تنسيق محكمة وملزمة بين مؤسسات العمل العربي

– داعش يصفي عدداً كبيراً من قادته في الرقة

– «ذا غارديان»: تراجع دور واشنطن في ليبيا

– ماتيس يزور جيبوتي: قلق أميركي من الوجود العسكري الصيني

المدينة

– ترامب: المكسيك ستمول الجدار في نهاية المطاف

– وزيرا خارجية المملكة ومصر يبحثان تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة

– المعارضة السورية تصد هجوماً للنظام وحلفائه في حلفايا

– نائب ألماني: إسرائيل استفادت من التوترات في المنطقة وخلافاتنا معها جسيمة

– «هافنجتون بوست»: 4 أسباب تجعل نتائج الانتخابات الفرنسية مهمة جدا

– بلطجة حوثية.. احتجاز 200 شاحنة إغاثة في طريقها لتعز

– إيران: إعدام جماعي لـ8 معتقلين في السجون

الخليج

– أمير الكويت يستقبل الرئيس الفلسطيني والبابا تواضروس

– المحافظون يستعدون لتحقيق فوز كاسح في انتخابات بريطانيا

– لبنان: الراعي يدعو لاعتماد قانون 1960 إذا لم يتم التوصل إلى جديد

– الجزائر تؤجل اجتماع دول جوار ليبيا إلى مايو

– هادي يدعو ستة محافظين في شمال البلاد للالتحام بالمقاومة

– إطلاق«خليجيون في حب مصر» بحضور حكومي في القاهرة

– خلية تفجير الكنائس تلقت أوامرها من قيادي إخواني هارب