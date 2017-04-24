القاهرة - اخبار مصر

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حالة الشلل العربي الموجود حاليا في الشرق الأوسط سيفرض محاور أخرى في العلاقات المصرية السعودية، مضيفا أن العلاقات بين القاهرة والرياض ستختلف عما كانت عليه في العهود السابقة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “راي عام” الذي يبث علي شاشة “TEN”، مساء الأحد، ان الشرق الأوسط يمر بتحالفات جديدة، ومرحلة انتقالية، ولا يستطيع أحد أن يجزم متي ستنتهي هذه المرحلة.

وأوضح هريدي انه لاول مرة منذ إنشاء جامعة الدول العربية ان النظام العربي لا يملك فرض رؤيته للتحكم فيما يحدث بالعراق واليمن وليبيا.، بحسب وسائل اعلام محلية.