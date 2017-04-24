القاهرة - اخبار مصر

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن أمريكا أكبر دولة في العالم بها غش دوائي، مشيرا إلى أنها ظاهرة منتشرة في كل دول العالم، ولكنها محدودة في مصر.

وأضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر”، مساء الأحد، إن مصر بها غش دوائي، ولكن لا تتجاوز نسبة الأدوية المغشوشة في مصر الـ5%، منوها أن هذه النسبة مطمئنة جدًا.

وأكد نقيب الصيادلة، أن الدواء الموجود في الصيدليات “آمن وفعال”، منوها أن ظاهرة الأدوية المغشوشة منتشرة خارج الصيدليات المعترف بها، والبالغ عددها 71 ألف صيدلية.، بحسب وسائل اعلام محلية.