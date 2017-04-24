واشنطن - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية, مساء الأحد, ما تردد من تقارير صحفية تفيد بأن كوريا الشمالية اعتقلت مواطنا أمريكيا من أصول كورية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن مسئول بالخارجية الأمريكية قوله ” نحن على علم باحتجاز المواطن الأمريكي ونؤكد أن حماية المواطنين الأمريكيين تمثل أهم الأولويات بالنسبة لنا.. ونعمل في هذه القضية من خلال السفارة السويدية”, دون التطرق إلى أية تفاصيل أخرى.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن السلطات الكورية الشمالية اعتقلت هذا المواطن الأمريكي – الذي لم تكشف عن هويته – أثناء محاولته مغادرة البلاد, مضيفة أن بيونج يانج تحتجز في الوقت الراهن 3 مواطنين أمريكيين.