إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبدالعال

تضمنت الصحف الأمريكية طائفة من الأخبار والتى شملت:

– السلطات المصرية تمنع دخول الصحفي السوداني الطاهر ساتي وتعيده إلى بلاده !

– المغرب يستدعي سفير الجزائر لديه للتعبير عن مخاوفه من “سماحها بدخول سوريين إلى أراضيه”!

واشنطن بوست:

تحت عنوان السلطات المصرية تمنع دخول الصحفي السوداني الطاهر ساتي وتعيده إلى بلاده !

أشارت الجريدة لمنع السلطات المصرية الكاتب الصحفي السوداني الطاهر ساتي من دخول أراضيها وأعادته إلى السودان تحت حراسة مشددة عن طريق مطار أديس أبابا بعد أن تدخل السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم !

ولم توضح السلطات المصرية أسباب استبعاد الكاتب السوداني ، ولكن السفارة المصرية في الخرطوم رفضت، في وقت سابق، منح تأشيرة دخول لصحفي يعمل في صحيفة ” الانتباهة” التي انتقدت السلطات المصرية في الفترة الأخيرة .

وقد وصل ساتي الذي يعمل في صحيفة ” الانتباهة” المقربة من الحكومة السودانية صباح الأحد إلى مطار القاهرة ، ولكن سلطات مطار القاهرة وضعته في مخفر الشرطة قبل أن تطالبه بالعودة لبلاده !

نيويورك تايمز:

وتحت عنوان المغرب يستدعي سفير الجزائر لديه للتعبير عن مخاوفه من “سماحها بدخول سوريين إلى أراضيه”!

أشارت الجريدة لاستدعاء المغرب سفير الجزائر لديه للتعبير عن مخاوفه من “محاولة السماح بدخول 54 سورياً إلى أراضي المغرب بطريقة غير قانونية”، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية !

وقالت وزارة الخارجية إن “السوريين حاولوا الدخول إلى المغرب ما بين 17 و 19 أبريل من خلال مدينة فكيك الحدودية، وهي منطقة تحيط بها الجبال” ، وقد اتهم المغرب الجزائر بأنها “أجبرت هؤلاء السوريين على الدخول إلى المغرب” ! ولم يصدر تعليق رسمي من الجزائر على الاتهامات المغربية !