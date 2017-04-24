إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:

– توقعات بتصدّر ماكرون ولوبان نتائج الانتخابات الفرنسية حسب استطلاعات الرأي !

– سفير بريطاني سابق يعمل لصالح بشار الأسد !

صنداى تايمز:

تحت عنوان توقعات بتصدّر ماكرون ولوبان نتائج الانتخابات الفرنسية حسب استطلاعات الرأي !

أشارت الجريدة لاستطلاعات الرأي العام الفرنسى إلى أن مرشح الوسط إيمانويل ماكرون جاء في المرتبة الأولى بينما جاءت في المرتبة الثانية مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان.

وقد أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش الموافق السابعة بتوقيت بريطانيا الصيفي، وحصل ماكرون على 23.7 % من أصوات الناخبين بينما حصلت لوبان على % 21.7 حسب التلفزيون الفرنسي، وسيخوض هذان المرشحان إذا أكدت النتائج النهائية التوقعات الجولة الثانية من الانتخابات يوم 7 مايو القادم !

الصنداى تلجراف:

سفير بريطاني سابق يعمل لصالح بشار الأسد ! وتحت عنوان

أشارت الجريدة الى أن سفيرا بريطانيا سابقا لدى سوريا يعمل مديرا في مجموعة ضغط موالية للرئيس السوري بشار الأسد !

وكان بيتر فورد، الذي كان سفيرا في دمشق من 2003 إلى 2006، قد ظهر إعلاميا وهو يدفع تهمة استخدام السلاح الكيمياوي عن الرئيس السوري بعد هجوم خان شيخون في الرابع من أبريل الجاري.

وقد اكتشفت الصحيفة أيضا أن بيتر فورد قد عين مديرا في الجمعية البريطانية السورية التي أسسها فواز أخرس، طبيب القلب السوري المقيم في لندن، ووالد أسماء أخرس، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد.

واتضح من المعلومات المنشورة على موقع الهيئة المنظمة للشركات في بريطانيا أن بيتر فورد قد عين مديرا في الجمعية يوم 28 فبراير 2017، أي قبل هجوم خان شيخون ببضعة أسابيع.