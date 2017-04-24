لندن - أ ش أ

رجح الكاتب البريطاني توني باربر أن تشهد الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية, المزمعة في السابع من الشهر المقبل, تتويجا لإيمانويل ماكرون, السياسي الشاب الذي لم يكن قبل عام واحد قد خاض أي سباق لأي منصب منتخب.

ورصد باربر- في مقالة بصحيفة ال`”فاينانشيال تايمز”- ما أشارت إليه استطلاعات الرأي قبل انعقاد الجولة الأولى من الانتخابات الأحد, من أن ماكرون البالغ من العمر 39 عاما سيحقق فوزا سهلا على مارين لوبن, منافسته في السابع من الشهر المقبل, ومن المتوقع ألا يقل هامش الفوز عن 60 إلى 40 بالمائة.

ورجح الكاتب أن يلقى مجيء ماكرون في صدارة الجولة الأولى بنسبة 7ر23 بالمائة من الأصوات ترحيبا بارتياح بالغ من جانب الحكومات عبر أوروبا ومعظم ديمقراطيات العالم الغربي; وباعتباره ممثلا للوسط المستقل الذي يستهدف إصلاحا اقتصاديا محليا, وازدهارا للاتحاد الأوروبي, ونظاما دوليا ليبراليا.

وأضاف الكاتب أن باعتبار ماكرون كذلك فإنه يجسد آمال الذين يخشون تعثر هذا النظام الدولي بعد تصويت البريطانيين العام الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

ورأى باربر أن تلك النتيجة التي خرجت بها الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية, جنبا إلى جنب مع نتيجة انتخابات شهر مارس المنصرم في هولندا حيث تم تحجيم اليسار المتطرف, وكذلك النصر المتوقع ليمين الوسط المعتدل أو يسار الوسط في الانتخابات البرلمانية في ألمانيا في شهر سبتمبر المقبل, هذه النتائج تشير إلى أن كتابة تأبين (نعي) كل من الديمقراطية الليبرالية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لا تزال أمرا بعيدا.

في الوقت نفسه, يقول الكاتب إن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية تمثل صدمة عميقة للنظام السياسي الذي أسسه شارل ديجول في فرنسا عام 1958; فلأول مرة منذ نحو 60 عاما, لم يتقدم أيq من الحزبين الرئيسيين لليسار واليمين بمرشح في الجولة النهائية للانتخابات الرئاسية, مضيفا “إن النظام السياسي الحزبي للجمهورية الخامسة ينهار أمام أعيننا”.