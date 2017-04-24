القاهرة - اخبار مصر

توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل الى ورشة مترو الأنفاق بطره البلد وذلك لمتابعة الاعمال التي يقوم بها المختصون من شركة المترو لاستعدال ثلاث عربات من أحد قطارات الخط الأول للمترو كانت قد سقطت من القضبان نتيجة الاحتكاك الجانبي مع قطار اخر بالورشة اثناء دخول القطار الاول من محطة طره البلد الى ورشة طره البلد للتخزين دون وقوع خسائر مادية.

حيث وجه وزير النقل بضرورة الانتهاء من هذه الاعمال قبل التشغيل الصباحي للخط الاول في صباح يوم الاثنين الموافق 24/4/2017 بحيث تكون الحركة مع بداية التشغيل الصباحي في صورتها الطبيعية في الاتجاهين من المرج لحلوان.

واصدر الوزير قرار باجراء تحقيق فوري لمعرفة الاسباب التي ادت الى ذلك مشيرا الى ضرورة محاسبة المخطئ فورا وعدم التهاون في كل ما يتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام.