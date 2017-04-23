القاهرة- أ ش أ

اختتمت مساء اليوم الأحد، بقصر ثقافة الإسماعلية الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، بحضور حلمي النمنم وزیر الثقافة واللواء یاسین طاھر محافظ الإسماعيـلية والفریق مھاب ممیش رئیس ھیئة قناة السویس والدكتور خالد عبد الجلیل مستشار وزیر الثقافة لشئون السينما ورئیس المركز القومي للسينما، والناقد عصام زكریا رئیس المھرجان.

قدمت الحفل المذيعة هالة الحملاوي، حيث صعد إلى خشبة المسرح أولا الأطفال الذين شاركوا في ورشة الرسوم المتحركة التي أقامها المهرجان بالتعاون مع جمعية الرسوم المتحركة برئاسة الدكتورة رشيدة الشافعي. كما تم التنويه بالجدارية التي صممها الفنان أشرف كمال بعنوان “كفاح الاسماعيلية” على هامش المهرجان.

وتم منح درع المهرجان إلى كل من اسم المخرج الراحل محمد كامل القليوبي وتسلمه نجله الإعلامي رامي القليوبي واسم الناقد الراحل سمير فريد وتسلمه نجله الكاتب الصحفي محمد سمير فريد.

وتم توزيع جوائز المهرجان في حضور وزير الثقافة ومحافظ الاسماعيلية، حيث منحت جمعية الرسوم المتحركة جائزتها للفيلم الكوري “حجرة أبي”. كما منحت جائزة أحسن فيلم عربي لـ“الطريق الطويل” إخراج عادل بدراوي.

ومنحت لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين جائزتها إلى الفيلم الهولندي راديو كوباني إخراج ريبر دوسكي وقررت اختياره لنجاحه في تحدى الظروف الصعبة من أجل تقديم معالجة متميزة لموضوع إنساني مهم بأسلوب بصري، كما نجح في التعبير عن تأثير أهوال الحرب على أكراد كوباني في مواجهتهم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وترجمته بلغة سينمائية مميزة.

وتشكلت اللجنة هذا العام من النقاد رامي المتولى، نادر رفاعي، ولمياء فتحي، وتولت تحكيم الأفلام التسجيلية الطويلة المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان فقط.

وجاء تقرير لجنة التحكيم الرئيسية كالتالي:

اجتمعت لجنة التحكيم برئاسة مارجريتا ماجريجي وعضوية كل من، المخرج مانو جيروسا، المخرجة بيونج أهان، المخرج أرون شادا، المخرجة دارين سلام ، المخرج أحمد عبدالله ،وقررت الآتي:

أولا مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة للفيلمRadio Kobani ، جائزة لجنة التحكيم Jury Prize ، Those Who Remain

ثانيا مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة لفيلم A Man Returned

ثالثا مسابقة الأفلام الروائية القصيرة لفيلم Chasse Royale

رابعا مسابقة الرسوم المتحركة لفيلم My Father’s Room