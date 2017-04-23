بورسعيد -أ ش أ

اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد, بإن مشروع الـ58 مصنعا الذي تم تسليمه للشباب أعطى طاقة أمل لديهم نحو الانطلاق في عالم الاستثمار في المشروعات المتوسطة ليكونوا من أصحاب المصانع وتحملهم المسئولية في هذا المرحلة والذي اكتسبوا من خلال عملهم بالمصانع المهارات والخبرات التي تؤهلهم لتحملهم المسئولية بمفردهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد, اليوم الأحد على عدد من المشروعات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .

وأكد أنه يثق في قدرة شبابنا على سرعة الإنتاج, مشيرا إلى أن المحافظه قامت بتسهيل كافة اجراءت إدخال المرافق, كما تم المرور على أعمال إنشاء مصنع إنتاج إطارات السيارات

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وقال المحافظ بإن ذلك المصنع الذي يقام على مساحة 50 ألف م2 سوف يكون خير سفير لمصر في دول العالم وأنه فخر لكل مواطن ببورسعيد, مشيرا إلى أن معدلات العمل تسير بصورة طيبة للغاية, وأنه سيتم تصدير ذلك المنتج إلى دول العالم وسيكون له مردود اقتصادي إيجابي من حيث توفير العملة الصعبة بالإضافة إلى ادخال تكنولوجيا جديدة عن كيفية صناعة إطارات السيارت, كما تم المرور على مصنع الو تكس ومصنع إنتاج أواني الطهي ومتابعة سير العمل في إنشاء مصنع لإنتاج جنوط السيارات.

وفي سياق متصل .. قام المحافظ بالمرور على عدد من المناطق بالبحيرة شملت منطقة الجزر والمراحات ومنطقة جزيرة تنيس حيث أعلن محافظ بورسعيد بأن هناك توجيهات من الدولة لتطوير بحيرة المنزلة وتنوع الأنشطة بها سياحيا وزراعيا وسمكيا واستغلال الموقع المتميز التي توجد بها البحيرة .

وأضاف بأن بحيرة المنزلة تعد من البحيرات الرائدة والتي تبلغ مساحتها 160 ألف فدان, موضحا أنها تعد من البحيرات التي تكتسب أهمية خاصة, حيث تعطي 48% من إنتاج البحيرات وتطويرها أصبح أمرا مهما وضروريا, مؤكدا أن هناك مخططا لتطوير البحيرة سياحيا واستغلال الإمكانيات بها من جزر ومحميات طبيعية وتراث تاريخي, مشيرا بأنه تمر بنطاق بورسعيد أكثر من 80 ألف فدان بواقع 50% من مساحة البحيرة.