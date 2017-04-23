باريس - أ ف ب

كشف استطلاعان للرأي اجريا مساء الاحد بعد اعلان نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ان مرشح الوسط ايمانويل ماكرون سيفوز بفارق كبير على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية من الانتخابات.

وأفاد معهد ايبسوس سوبرا ستيريا ان مرشح حركة “الى الامام” سيحصل على 62% من الاصوات في مقابل 38% لمرشحة حزب الجبهة الوطنية، بينما اورد معهد هاريس انتراكتيف ان الفارق سيكون اكبر مع 64% من الاصوات لماكرون و36% للوبن.