مدريد - أ ش أ

حقق نادي برشلونة فوزا مثيرا على حساب مضيفه ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب “سنتياجو برنابيو” بالجولة رقم 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاءت المباراة قوية وسريعة من الفريقين حيث تقدم كلاهما في مناسبتين, قبل أن يقتل ليونيل ميسي المباراة بالهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأشعل برشلونة صدارة الليجا بعدما رفع رصيده إلى النقطة 75 متعادلا مع ريال مدريد في النقاط, إلا أن الفريق المدريدي خاض 32 مباراة بينما لعب نظيره الكتالوني مبارياته كاملة وعددها 33 مباراة.

بدأ ريال مدريد اللقاء بضغط مبكر من خلال محاصرة لاعبي برشلونة داخل منطقة الجزاء, وحاول كريستيانو رونالدو اختراق دفاع الخصم ويتعرض لعرقلة ويطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يتغاطى عنها, ثم واصل رونالدو الضغط وسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن في يد الحارس, ثم يرد لويس سواريز نجم برشلونة بتسديدة ولكن تمر بحانب مرمى ريال مدريد.

وتعرض ليونيل ميسي لاعب برشلونة للإصابة ونزف الدماء من وجهه عقب تدخل عنيف من جانب مارسيلو لاعب ريال مدريد.

وفي الدقيقة 28 نجح كاسيميرو أن يتقدم بالهدف الأول للريال إثر كرة عرضية من مارسيلو سددها راموس في القائم لتردد إلى كاسيميرو ليسددها في المرمى, وفي الدقيقة 33 رد ليونيل ميسي لاعب برشلونة ونجح في أحراز هدف التعادل لصالح فريقه عن طريق اختراق رائع لدفاع ريال مدريد لينفرد بالمرمى وسددها على يسار الحارس نافاس, لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

ومع انطلاق الشوط الثاني, ضغط لاعبو ريال مدريد من أجل إحراز هدف ثاني, حيث سدد توني كروس كرة قوية, ولكن تصدي لها حارس برشلونة.

واستطاع إيفان راكيتش لاعب برشلونة أن يتقدم بالهدف الثاني من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء في شباك ريال مدريد بالدقيقة 73, وتعرض سيرجيو راموس مدافغع الريال إلى الطرد المباشر بعد تدخل عنيف اتجاه ليونيل ميسي.

وفي الدقيقة 86 تمكن جيمس رودريجيز من إحراز هدف التعادل لصالح ريال مدريد من كرة عرضية من مارسيلو لتسكن شباك برشلونة, وفي الدقيقة 91 سجل ميسي الهدف الثالث من تسديدة قوية ليقتل أحلام الفريق المدريدي في الحفاظ على فارق النقاط.