القاهرة - أ ش أ

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي مع ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم “الأحد” باستاد السلام ضمن مباريات الأسبوع الـ 25 لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم فريق الاتحاد السكندري عن طريق محمد جدو في الدقيقة 16، وتعادل للانتاج الحربي اللاعب محمود فتح الله في الدقيقة 59، وأضاف الاتحاد السكندري الهدف الثاني عن طريق محمد بازوكا في الدقيقة 71، وتعادل أوميد أوكري للانتاج الحربي في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 24 نقطة في المركز الـ 13، كما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 34 نقطة في المركز التاسع.