الاسكندرية -أ ش أ

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بتأييد الحكم الصادر ضد حازم وسحر الهواري,عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة , بالحبس لمدة 5 سنوات, في قضية إشهار إفلاس .

وكانت المحكمة الاقتصادية بجنايات الإسكندرية قررت يوم 26 مارس الماضي تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد حازم وسحر الهوارى, عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى جلسة اليوم,بعد قيام حازم وسحر الهوارى تقديم استشكالا أمام محكمة جنايات الإسكندرية بعد صدور حكم ضدهما بعدم أحقيتهما فى الترشح فى الانتخابات الماضية لاتحاد الكرة بعد حصولهما على حكم بالحبس لمدة 5 سنوات لتعثرهم فى سداد 218 مليون جنيه تم سحبها من احد البنوك وهو الأمر الذى دفع ماجدة الهلباوى المرشحة السابقة فى انتخابات اتحاد الكرة على القيام برفع دعوى لإبطال ترشحهما فى الانتخابات.