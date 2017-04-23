باريس-(أ ف ب)

اقر مرشح اليمين فرنسوا فيون اليوم الاحد بهزيمته في الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، واعلن بانه سيدعم مرشح الوسط ايمانويل ماكرون الذي تأهل للدورة الثانية مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

وقال فيون في تصريح صحفي “لا بد لنا من اختيار الافضل لبلادنا. انا لا اقوم بذلك بطيبة خاطر، الا ان الامتناع ليس من شيمي خصوصا عندما يقترب حزب متطرف من السلطة. ان التطرف لا يمكن الا ان يحمل الشؤم والفرقة الى فرنسا.

لا يوجد خيار بديل عن التصويت ضد اليمين المتطرف، وانا ساقترع لصالح ايمانويل ماكرون”.