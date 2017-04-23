زيارة الرئيس السيسى للرياض 2017/04/23 - 22:07 زيارة الرئيس السيسى للرياض2017-04-23T22:07:46+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة جهود ضبط الأمن وزير العدل يفتتح مجمع المحاكم الجديد بحى المنشية فى بنها 23-4-2017 وزير العدل يفتتح مجمع المحاكم الجديد بحى المنشية فى بنها الرئيس السيسى يضع اكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة ذكرى تحرير سيناء مؤتمر صحفى بمجلس الدولة حول مشروعات القوانين التى تم الإنتهاء من مناقشتها 22-4-2017 الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء و المعراج فى مسجد الإمام الحسين 22-4-2017 وزير الداخلية يوجه بتكثيف العمل الميدانى و تصفية البؤر الإجرامية 22-4-2017
أضف تعليقاً