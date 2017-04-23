القاهرة - أ ش أ

توج الفريق الأول لكرة السلة للرجال بنادي سبورتنج السكندري بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2016 – 2017 ، عقب فوزه على النادي الأهلي بنتيجة 73 – 71 في المباراة النهائية .

وأقيم اللقاء على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، بدون حضور جماهير وفقا لقرارات لجنة المسابقات برئاسة المهندس خالد القوصي.

وشهد اللقاء حماس وندية بين الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري بنتيجة 36 – 23، قبل أن يتعادل الأهلي في أحداث الشوط الثاني، ولكن حسم سبورتنج اللقاء بفضل خبرة لاعبيه ومدربه المخضرم أحمد مرعي.