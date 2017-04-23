بنها أ ش أ

قام الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها, بزيارة مفاجئة لكلية الزراعة بمشتهر تفقد خلالها أعمال الإنشاء التي تجري في مشروع المزرعة السمكية والتي استأنف فيها العمل مؤخرا بعد توقف دام لأكثر من 5 سنوات .

وقال القاضي في تصريح اليوم /الأحد/ – إن مشروع المزرعة السمكية كان ضمن المشروعات المتوقفة والتي تم البدء في إعادة العمل في إنشائها وتخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه لاستكمال الانشاءات والصوب التي تقام على مساحة 4 أفدنة بإنتاج 100 طن أسماك سنويا .

وشدد القاضي على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع لتشغيله خلال الشهور القادمة لتوفير احتياجات المواطنين من الأسماك ومواجهة ارتفاع أسعار اللحوم.

كما طالب رئيس الجامعة بإستغلال المساحات الموجودة بالمشروع على أكمل وجه بإعتباره من المشروعات المتقدمة والتي تحاكي التطور الحديث في الزراعة وإعادة استخدام المياه في زراعة الصوب المجاورة للمشروع.