كفرالشيخ -أ ش أ

ناقش محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر, مساء اليوم الأحد, جدول أعمال ومعوقات برنامج “مشروعك”, وتقديم تسهيلات جديدة لعملاء البرنامج وتوحيد برامج البنوك الخمسة الممولة للمشروعات (البنك الأهلي, وبنك مصر, وبنك القاهرة,وبنك الإسكان, وبنك التنمية والائتمان الزراعي).

جاء ذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة المهندس راضي أمين, والسكرتير العام المساعد المحاسب محمد أبو غنيمة, والنائب فتحي الشرقاوي, ومدير برنامج “مشروعك” بالمحافظة مروة الهطيل.

وقرر محافظ كفر الشيخ تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ جدول أعمال البرنامج, ووضع شروط ومستندات وسياسة موحدة لجميع البنوك; للتيسير على الراغبين في إقامة المشروعات, وتقديم كافة التسهيلات لهم, وضم برنامج مشروعك لجدول أعمال متابعة المشروعات أسبوعيا.

وقال المحافظ إن مستقبل الاقصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي, بتمويل البنك الأهلي, وبنك مصر, وبنك القاهرة, وبنك الإسكان, وبنك التنمية والائتمان الزراعي, لبرنامج “مشروعك” لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.