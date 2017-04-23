دمنهور في أ ش أ

أحالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة, واقعة تزوير رسمية بالوحدة المحلية لقرية شرنوب مركز دمنهور إلى النيابة العامة وإخطار هيئة الرقابة الإدارية .

يأتي ذلك بناء على المذكرة المقدمة من سعد غراب رئيس مدينة دمنهور, بإكتشافه تداول بصمة خاتم شعار الجمهورية للوحدة المحلية لقرية شرنوب على أوراق بيضاء مع بعض المواطنين مما يؤدى إلى الإستخدام المضر بالمصلحة العامة والمخل بالثقة الواجبة في أوراق الحكومة والمستندات الرسمية والتي من خلال تزويرها يتم تسهيل إرتكاب العديد من المخالفات لأحكام القانون في إستخراج التراخيص وخطابات المياه والكهرباء وخلافه.

وعلى الفور قررت محافظ البحيرة, إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لإعمال شئونها نحو ما ورد من مخالفات جسيمة وإخطار هيئة الرقابة الإدارية بها .