سيول- (أ ف ب)

اعتقلت السلطات الكورية الشمالية مواطنا أمريكيا أثناء محاولته مغادرة بيونغ يانغ، ما يرفع إلى ثلاثة عدد الأمريكيين المعتقلين لدى هذه الدولة الشيوعية، وفق ما أفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية الأحد.

واوضحت وزارة الخارجية الاميركية أنها على علم بهذه المعلومات، إلا أنه لم يصدر تأكيد رسمي لمعلومات يونهاب بشأن الاعتقال الذي يأتي على وقع تصاعد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ.

ونقلت يونهاب عن مصادر إن الرجل الذي لم يتم التعريف عنه إلا باسم عائلته كيم، أوقف الجمعة في مطار بيونغ يانغ الدولي فيما كان يغادر.

وأضافت أن كيم، وهو استاذ في الخمسينات من عمره عمل في جامعة يانبيان للعلوم والتكنولوجيا الصينية، وكان شارك في برامج مساعدات لكوريا الشمالية. وأفادت ايضا انه كان في كوريا الشمالية لمدة شهر لمناقشة تقديم مساعدات انسانية. ولم تتضح بعد أسباب اعتقاله.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن “نحن على علم بالتقارير بأن مواطنا أميركيا يحتجز في كوريا الشمالية”.

واضاف أنه نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية “ففي الحالات التي يتم الإبلاغ فيها عن اعتقال مواطنين اميركيين في كوريا الشمالية فإننا نعمل مع السفارة السويدية التي تقوم بدور القوة الحامية للولايات المتحدة في كوريا الشمالية ولاسباب تتعلق بالخصوصية لا نستطيع أن ندلي بمزيد من التصريحات”.

ولم يتمكن جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي ولا وزارتا التوحيد والخارجية من تأكيد هذه المعلومات.