أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أسامه فاروق

تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين، واعتزازا منه بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وحرصا منه على تدعيم أواصر العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وبما يساهم في تعزيز العمل العربى المشترك فى مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها الوطن العربى في الوقت الراهن، جاءت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى السعودية اليوم حيث التقى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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قمة مصرية – سعودية بالرياض لبحث ملف الارهاب وتعزيز العلاقات

وقبل مغادرته الأراضي اللمصرية متوجها للسعودية قام الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم الاحد، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الذكرى الـ 35 لتحرير سيناء، وقرأ الفاتحه على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، وصافح قدامى أبطال نصر أكتوبر.

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بالصور..السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء، بعث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية برقيات تهنئة للفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة تحرير سيناء

وزير الداخلية يهنىء وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة تحرير سيناء

وفي إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية وفقا لأحدث النظم القتالية.

انطلاق التدريب البحري المصري – الامريكي “تحية النسر 2017”

من جانب.. آخر وفي زيارة تاريخية بدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وصل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى الكويت، في مستهل زيارة هي الأولى من نوعها لبابا الكرازة المرقسية، حيث من من المقرر أن يدشن البابا تواضروس كاتدرائية جديدة، كما يرأس شعائر قداسين ويعقد مؤتمرا صحفيا.

البابا تواضروس يصل إلى الكويت

كما يترقب الجميع الزيارة المهمة للبابا فرانسيس الأول، بابا الفاتيكان إلى مصر، خلال يومى 28 و29 من شهر إبريل الجارى، وهى زيارة تاريخية، لأنها تعد الأولى له منذ توليه مسؤولية الكنيسة الكاثوليكية.

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بابا الفاتيكان يزور مصر يومى 28-29 ابريل

عربيا ودوليا،، أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الفرنسية، التي جرت اليوم الأحد، أن مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن سيخوضان جولة الإعادة المرتقبة في السابع من مايو المقبل.

نتائج أولية: ماكرون ولوبن يتأهلان للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية

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إخلاء مركز اقتراع في شرق فرنسا بسبب سيارة مريبة

اقتصاديا،، مؤشرات البورصة المصرية تهبط على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات وسط عمليات بيع مكثفة من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، قابلها شراء انتقائي من المستثمرين الأجانب، وبسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تبحث مع ديمتريس تستسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والتى تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية دعم التعاون فى مجال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

الأحمر يكسو شاشات البورصة.. والرئيسي يخسر 2.8 %

نصر تبحث مع “التمويل الدولية” دعم التنمية الإقتصادية

رياضيا،، الفريق الأول لكرة السلة للرجال بنادي سبورتنج السكندري يتوج بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2016 – 2017 ، عقب فوزه على النادي الأهلي بنتيجة 73 – 71 في المباراة النهائية، والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي يتعادل مع مضيفه إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع الـ 25 لبطولة الدوري الممتاز .

سبورتنج يفوز على الأهلي ويتوج بطلا لكأس مصر لكرة السلة للرجال

الإسماعيلي يتعادل مع إنبي سلبيا في الدوري الممتاز لكرة القدم

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