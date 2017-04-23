طنطا - أ ش أ

أعلن وكيل وزاة الصحة بمحافظة الغربية الدكتور محمد شرشر، إصابة 15 شخصا في الحريق الذي اندلع داخل إحدى شركات الزجاج بمنطقة منشية البكري دائرة قسم ثان المحلة بالمحافظة، وتم نقل 8 منهم بسيارات الإسعاف لمستشفيات الصدر والمحلة العام.

وكان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا، مساء اليوم الأحد، بنشوب حريق في أحد مصانع الزجاج بمنطقة منشية البكري دائرة قسم ثان المحلة بالمحافظة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية و10 سيارات إطفاء وإسعاف، وتمت السيطرة على النيران، التي اندلعت بالمخازن وامتدت للطابق الثاني.