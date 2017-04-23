الكويت - أ ش أ

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عقد اجتماع تنسيقي لمسؤولي معاهد ومراكز بحوث البترول بالدول الأعضاء في المنظمة، يومي 24 و25 الجاري، بمقرها في دولة الكويت.

وأوضحت المنظمة – في بيان صحفي اليوم الأحد – أنه سيشارك في الاجتماع، مجموعة من المدراء والمتخصصين في معاهد الأبحاث البترولية في الدول الأعضاء بالمنظمة.

ونقل البيان، عن الأمين العام للمنظمة، عباس النقي، قوله: “إن الاجتماع يهدف إلى إيجاد آلية لبحث أطر التعاون الممكنة بين المعاهد ومراكز بحوث البترول في الدول الأعضاء، وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانيات المتاحة”.

وأضاف النقي أن الاجتماع، يهدف أيضا إلى التنسيق وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي، لمواجهة التحديات التي تعترض صناعة النفط والغاز في الدول الأعضاء، والعمل على تطوير الأداء وتحسين الربحية.

وأشار إلى أن الاجتماع، يأتي في إطار حرص المنظمة على تشجيع التعاون والتواصل بين المعنيين بالدول الأعضاء في جميع المجالات ذات الصلة بالصناعة البترولية والطاقة بشكل عام، منوها إلى أن من بين تلك المجالات، البحوث البترولية، والتي تحظى باهتمام كبير من المنظمة، وذلك بالنظر للدور الحيوي لتلك البحوث في تقديم الحلول العلمية للمشكلات والتحديات التي تواجه الصناعة البترولية في مختلف مراحلها.