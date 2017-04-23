المنصورة -أ ش أ

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي أن الإدارات البيطرية على مستوى محافظة الدقهلية وعددها (31) دائرة, أعدت ونفذت برنامج شامل للتحصين الدوري للأغنام والأبقار ضد الأمراض الوبائية (التهاب الجلد العقدي والجدري), بقرى ومراكز المحافظة بهدف تحصين (130) ألف رأس من الأغنام والأبقار قبل حلول فصل صيف 2017.

وقال المحافظ- في تصريح اليوم الأحد- إن هذه الخطة تأتي في إطار جهود المحافظة, وبالتعاون مع قطاع الطب البيطري بوزارة الزراعة; لحماية الثروة الحيوانية باعتبار أن الأغنام والأبقار إحدى المصادر الهامة للحوم والبروتين الحيواني التي يجب تأمينها للمواطنين والحفاظ عليها.

وأكد ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أية أمراض قد تؤثر عليها أو

على صحة المواطنين.

يشار إلى أن قطاع الطب البيطري يتابع ويراقب أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية, كما تعقد لجان الإرشاد ندوات توعية لأصحاب المزارع والمربين حول أهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.